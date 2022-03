Alles auf Video: Mercedes-Fahrer drängelt auf A8, dann platzt sein Motor

Ein Mercedes-Fahrer überholt auf der A8 bei Dasing rechts, dann fährt er deutlich zu schnell ab. Wenig später platzt sein Motor. Das wird teuer.

Der Blitzermarathon ist vorbei, dennoch haben Raser keine freie Bahn auf den heimischen Straßen. Das Polizeipräsidium Schwaben kündigte an, auch danach weiterhin Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. So geschehen am Mittwoch auf der A8 bei Dasing. Einem Mercedes-Fahrer droht nun Ärger.

Der 48-Jährige war gegen 7.30 Uhr in Fahrtrichtung München unterwegs. Ein Videofahrzeug der Verkehrspolizei Augsburg filmte den Fahrer, als er laut Polizei zwei Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholte.

A8 bei Dasing: Mercedes-Fahrer verstößt gegen Verkehrsregeln

Anschließend fuhr der Mann an der Ausfahrt Dasing ab und überschritt dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 50 Kilometer pro Stunde. Laut Polizei war dies offenbar auch für sein Auto zu viel: Kurz vor der Abfahrt Aichach-Mitte platzte der Motor. Zurück blieb eine Ölspur, auch eine Hofeinfahrt wurde dadurch verschmutzt.

Der Mercedes musste anschließend abgeschleppt werden, die örtliche Feuerwehr unterstützte bei der Fahrbahnreinigung. Neben den Kosten für das Abschleppen und die Fahrbahnreinigung erwartet den Fahrer auch noch ein Bußgeld. (AZ)