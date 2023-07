Dasing

vor 18 Min.

Altbürgermeister Lorenz Arnold ist Ehrenbürger von Dasing

Plus Lorenz Arnold war zwölf Jahre Gemeindeoberhaupt in Dasing. Ein großes Projekt macht ihn besonders stolz. Dafür organisierte er so manche unkonventionelle Aktion.

Von Bill Titze

Das hat es wohl in der jüngeren Geschichte Dasings noch nicht gegeben: Da lief ein Bürgermeister an der Spitze einer Demo mit Megafon durch den Ort, im Schlepptau eine Vielzahl an Bürgerinnen und Bürgern. Der Grund war damals, im Jahr 1998, die Umgehungsstraße. Die forderte man im Ort schon lange. Und unter Bürgermeister Lorenz Arnold wurde sie 2003 Wirklichkeit. Dafür war vonseiten Arnolds viel Durchhaltewillen und Kreativität gefragt. Etwas, das Arnold in seinem bisherigen Leben öfter unter Beweis gestellt hat. Nicht selten für "seinen" Ort, der ihn nun zum Ehrenbürger ernannt hat.

Denn Arnold ist ein Ur-Dasinger. Dort ist er 1943 geboren und später zur Schule gegangen. Die Phasen außerhalb der Gemeinde lassen sich im Grunde an einer Hand abzählen. Einmal war er zwei Jahre zur beruflichen Fortbildung in Heidelberg, eine Zeit lang wohnte er in Augsburg, dort arbeitete er für die EDV-Abteilung bei MAN. Seine Heimat blieb aber Dasing, dort baute er in den 1970er-Jahren zusammen mit seiner Frau ein Haus. "Die Pläne habe ich selbst entworfen. Drei Jahre haben wir daran gearbeitet." Dass das Haus heute noch steht, liegt wohl auch daran, dass Arnold handwerklich geschickt ist. Nach der Volksschule machte er eine Lehre als Schreiner, vor einiger Zeit hat er sich eine Werkstatt ins Haus gebaut. Dort werkelt der 80-Jährige, wenn er nicht gerade auf Reisen oder Familienfesten ist.

