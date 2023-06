Dasing

12:00 Uhr

Am Montag ist Eröffnung: Dasinger Freibad erstrahlt in neuem Glanz

Plus Die Sanierung des Dasinger Freibads ist abgeschlossen, ab Montag können die Besucher wieder baden. Nicht nur aus ästhetischen Gründen ist die Erneuerung ein Gewinn.

Von Bill Titze

Eigentlich ist es ein Sakrileg. Da ist es Mitte Juni, die Sonne knallt vom Himmel, das Wasser strahlt in Urlaubs-blau – und dennoch kann man an diesem Tag noch nicht in das Becken des Dasinger Freibads springen. Der Grund dafür tröstet aber dann doch über diesen Umstand hinweg. Denn die Sanierung des Traditionsbades wurde gerade erst abgeschlossen. Rund eine Million Euro hat die Gemeinde investiert, um die Anlage auf Vordermann zu bringen. Das war auch aus Nachhaltigkeitsgründen dringend nötig.

Denn das 40 Jahre alte Bad war nicht mehr auf dem neuesten Stand, auch wenn die Menschen aus der Region der Institution nie den Rücken kehrten. Mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher empfängt das Freibad Jahr für Jahr, den meisten dürfte der wichtigste Mangel gar nicht aufgefallen sein. Der Beckenkopf hatte sich durch die Porosität von Beton und Fliesen nämlich allmählich verabschiedet, wie Bademeister Alfred Ruising erklärt. "Wenn das Wasser stand, haben wir in drei Tagen so 15 Kubikmeter Wasser verloren." 15.000 Liter Wasser gingen so also verloren. Ohne dass das die Badegäste gemerkt hätten, denn die Wasserniveausteuerung glich den Verlust automatisch aus.

