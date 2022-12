Angela Wiedl und ihre singende Familie gastieren in Dasing

Die volkstümliche Schlagersängerin Angela Wiedl war schon beim "Grand Prix der Volksmusik" erfolgreich. Nun trat sie in der Dasinger Kirche St. Martin auf.

Die klingende Kirche St. Martin schloss gedanklich das Weihnachtsfest ab – die "Schäferweihnacht" war musikalisch und nachdenklich zugleich. "Stille war es um die Herde" – dieser Satz stimmt so nicht, zumindest in der Dasinger Kirche, da nach jedem Lied heftig applaudiert wurde. Und auf einmal war ein Licht im Dunkeln – richtig, die Kirche strahlte und mit ihr die Menschen. Das lag an den Schäfern. Genauer an der Familie Schäfer: Mutter, Vater, Kind.

Vor mehr als zehn Jahren hatten Angela Wiedl und ihr Mann Uwe Erhardt eine Idee für ein weihnachtliches Konzert. Um die Menschen musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Mit bekannten Liedern und mit Frohsinn. Erwartet hatte es keiner. Es ist einfach so passiert, dass daraus mehr Konzerte wurden. Und wer auch nur einmal dabei war, weiß warum. Schon das erste Lied schaffte Gänsehautmomente bei den "Schäfchen". Und das nicht wegen der Kälte vor der Kirchentür. Und so ging es weiter. Mit "Alle Jahre wieder" und "Süßer die Glocken nie klingen" und und und. Alles wohlbekannte Weihnachtslieder. Die Schäfer sangen. Angela Wiedls Stimme – ein Wohlklang. Dazu die Männerstimmen. Ein wunderbares "Ave Maria" von Richard Wiedl. Und die Schäfchen, respektive das Publikum, fühlten sich wohl dabei.

Stimmige Liedauswahl bei der "Schäferweihnacht" in Dasing

Die Liedauswahl war stimmig und die Herde war alles andere als still. Zwischendurch applaudierte sie. Auch immer dann, wenn ein oder zwei der drei Schäfer einen Soloauftritt hatte, mit Musik vom Laptop.

Aber auch Bayrisch wurde gesungen, zum Beispiel "Der Summa is aussi" oder "A scheene Weihnacht". Auch das verstanden die Schäfchen, sie waren geübte Zuhörer. Und dann war da noch das Lied "Engel an deiner Seite", ein sehr musikalisches Stück. Musikalisch, so wie das gesamte Konzert. Auch der besinnliche Teil mit Liedern wie "Weißer Winterwald" oder "Am Heiligen Abend" hatte einen ganz bezaubernden Anstrich.

Auch am Weihnachtsabend ist es bunt. "Und so soll es auch bleiben, sonst gibt's nichts zu singen." Das Konzert war zweifellos ein Besonderes, die Schäferweihnacht 2022. Das Interesse war groß. Angela Wiedl mit ihrem Bruder Richard und Ehemann Uwe Erhardt bot einfühlsamen Gesang mit Weihnachts- und klassischen Liedern, teilweise auch zum Mitsingen, die zehnjährige Tochter Gina ergänzte das Team. Das kam im Publikum an und trug zur guten Atmosphäre des Abends bei. Langer Applaus und das gemeinsame Singen der "Stillen Nacht" beendete den langen Abend.