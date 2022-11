Auch Dasing hat jetzt einen Bücherschrank

Durch die Initiative der Aktiven Bürger findet Literatur in Dasing neue Besitzer. So funktioniert es.

Bücher können kostenlos mitgenommen, gelesen und zurückgebracht oder auch gegen andere eingetauscht werden – ganz ohne Leihfristen oder sonstige Bestimmungen. Nach diesem Prinzip funktioniert der erste Bücherschrank der Aktiven Bürger Dasing. Seit Anfang November hängt er am Jugendzentrum in der Bahnhofstraße. Einige interessante Bücher sind dort schon zu finden.

„Wir freuen uns natürlich, wenn noch mehr Literatur einen zweiten Besitzer findet“, sagt Mareike Stegmair von den Aktiven Bürgern Dasing. Zusammen mit Uli Reisberger, Zimmerer aus Laimering, befestigte sie vor Kurzem den ersten Bücherschrank in Dasing. Nun sind alle eingeladen und jedes Buch ist willkommen: Lustiges und Spannendes, Poesie und Fachliteratur. „Natürlich liegt uns auch am Herzen, Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Lesen zu erleichtern, sodass der Standort am Jugendzentrum ideal ist. Gleichzeitig können wir dem ein oder anderen Bahnpendlern zu einer neuen Lektüre verhelfen“, ist sich Mareike Stegmair sicher.

Aktive Bürger Dasing betreuen den Bücherschrank

Die Betreuung des Bücherschrankes wird durch die Aktiven Bürger ehrenamtlich geleistet. Interessierte Bücherschrankpaten können sich gerne bei den Aktiven Bürgern melden und bei der Betreuung unterstützen. Alle Infos zum Bücherschrank findet man auch im Internet unter www.aktive-buerger-dasing.de. (AZ)

