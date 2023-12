Auf frischer Tat ertappt: Frau entdeckt Einbrecher im eigenen Auto

Eine Frau geht nachts in Dasing zu ihrem Auto und bemerkt einen Mann in ihrem Fahrzeug. Der Einbrecher flüchtet mit Bargeld.

In Dasing ist am Mittwochmorgen ein Unbekannter in ein Auto eingebrochen. Die Halterin kam gegen 4 Uhr zu ihrem Fahrzeug und bemerkte, dass ein fremder Mann auf dem Fahrersitz sitzt. Der Unbekannte wurde dabei aufgescheucht und flüchtete.

Aus dem Fahrzeug ist eine geringe Menge an Bargeld entwendet worden. Wie der bisher unbekannte Täte ins Fahrzeug gelangte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)