Aufbruch von Zigarettenautomat: Dieb auf frischer Tat ertappt

Ein Mann bricht den Automaten in Dasing mit einer Flex auf. Ein Zeuge informiert die Polizei, der Täter flüchtet. Weit kommt er jedoch nicht.

Einen Zigarettenautomaten hat am Montag ein Mann in Dasing mit einer Flex aufgebrochen. Bei der Tat kurz vor Mitternacht in der Taitinger Straße beobachtete ihn jedoch ein Bürger, der die Polizei informierte. Diese rückte mit mehreren Funkstreifen zu einem Großeinsatz aus. Beim Eintreffen am Tatort flüchtete der Täter.

Die Beamten konnten ihn aber in unmittelbarer Nähe festnehmen. An dem Zigarettenautomaten entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 400 Euro. (AZ)