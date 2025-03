Auffahrunfall auf A8: Zwei Personen leicht verletzt

Auf der A8 in Richtung Stuttgart hat sich am Freitagmittag zwischen Adelzhausen und Dasing ein Auffahrunfall zugetragen, bei dem mehrere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Laut Autobahnpolizei Gersthofen war aufgrund der Trümmerteile auf der Fahrbahn eine Vollsperrung bis 12 Uhr nicht zu vermeiden. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autobahn war ab 13 Uhr wieder frei befahrbar. (AZ)

