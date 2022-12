Auffahrunfall in Dasing mit 25.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer muss vor einem Kreisverkehr in Dasing anhalten. Der Fahrzeugführer hinter ihm sieht das zu spät und fährt dem vorderen Wagen auf.

Am Donnerstag musste ein Fahrzeugführer verkehrsbedingt vor einem Kreisverkehr in der Aichacher Straße in Dasing anhalten. Der Fahrer im Wagen hinter ihm habe dies laut Polizei zu spät erkannt und fuhr dem vorderen Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Die beiden Autofahrer blieben unverletzt, wurden jedoch mit dem herbeigerufenen Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (AZ)