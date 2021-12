Dasing

12:00 Uhr

Aus dem eigenen Stall: Bei Sabine Asum gibt es Putenbraten zum Fest

Bei Sabine Asum in Laimering kommt an Weihnachten eine Pute aus eigener Zucht auf den Tisch - am liebsten mit Apfel-Thymian-Füllung und Semmelknödeln.

Plus Wie werden Advent und Feiertage auf einem großen Hof begangen und was wird am liebsten gekocht? Die Kreisbäuerin aus Laimering erzählt, was für sie zu Weihnachten gehört.

Von Sabine Roth

Dass sie als gelernte Bankkauffrau einmal einen Bauernhof "mitmanagen" oder gar Kreisbäuerin im Wittelsbacher Land würde, hätte Sabine Asum nie gedacht. Zur Landwirtschaft kam sie über ihren Mann Georg, dessen Familie einen Vollerwerbsbetrieb mit Ackerbau, Putenmast, Biogas und drei Ferienwohnungen in Laimering betreibt. Um das alles bewältigen zu können, hat die 52-Jährige noch die Hauswirtschaftsschule besucht und danach die Meisterschule. Perfekte Voraussetzungen also, um einen Tipp für den Festtagsbraten zu geben.

