Auto fährt in Stauende: 25-Jähriger wird leicht verletzt

Auf der B300 bei Dasing bildet sich ein Stau. Es Verkehrsteilnehmer fährt einem Transporter auf, es kommt zu einem Sachschaden und Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstag gegen 17.15 Uhr staute es sich auf der B300 nördlich von Dasing. Am Stauende fuhr ein VW-Fahrer laut Polizei einem Transporter auf. Der 25-jährige Transporter-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. Die Folge des Unfalls waren Verkehrsbehinderungen. (AZ)