Auto wird in Einkaufsmarkt-Tiefgarage beschädigt

In der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in Dasing kommt es zu einem Unfall. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtet.

Ein roter Mazda wurde am Freitag in der Tiefgarage eines Dasinger Einkaufsmarktes in der Straße An der Brandleiten angefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen 6.15 Uhr und 16 Uhr.

Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)