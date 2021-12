Autofahrer stößt beim Rangieren in Dasing gegen Hauswand

Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer hat etwas beobachtet?

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren eine Hausmauer in der Lindlstraße in Dasing. Ohne sich um die Regulierung des angerichteten Sachschadens in Höhe von rund 850 Euro zu kümmern, verließ er die Unfallstelle. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag vermutlich um zwei Uhr nachts. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)