Autofahrerin touchiert Leitpfosten und Verkehrszeichen

8000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall in Dasing.

Am Freitagnachmittag kam eine Autofahrerin in Dasing von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Zuvor hatte sie einen Leitpfosten und anschließend noch ein Verkehrszeichen touchiert. Bei dem Unfall blieb die Fahrerin unverletzt. Die Polizei Friedberg meldet einen Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. (AZ)