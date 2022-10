Autofahrerin übersieht 16-Jährigen auf dem Leichtkraftrad

Bei einem Unfall auf der Aichacher Straße bei Dasing wird ein Jugendlicher leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Aichacher Straße bei Dasing wurde am Freitagnachmittag ein 16-Jähriger leicht verletzt. Der Jugendliche war mit seinem Leichtkraftrad gegen 14.30 Uhr in Richtung Dasing unterwegs.

Autofahrerin übersieht Jugendlichen beim Abbiegen

Wie die Polizei berichtet, bog eine Pkw-Lenkerin von der Messerschmittstraße nach rechts in die Aichacher Straße ein und übersah dabei den Fahrer des Leichtkraftrades. Der 16-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)