Autounfall auf B300: Beide Fahrer kommen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Am Mittwoch hat es auf der B300 ein Verkehrsunfall gegeben, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Dabei fuhr laut Friedberger Polizei gegen 16.15 Uhr ein schwarzes Fahrzeug von Dasing kommend in Richtung Friedberg. In einer Linkskurve kam der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und touchierte ein entgegenkommendes weißes Auto mit Anhänger.

Der schwarze PKW kam nach dem Zusammenstoß erst in der Leitplanke zum Stehen. Die zwei Fahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst holte die beiden Autos von der Straße. Es entstand ein Schaden von circa 25.000 Euro. Der Unfall zog eine zweistündige Sperrung der Bundesstraße 300 nach sich. (AZ)