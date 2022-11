Dasing

Bekommt Dasing einen Park für Skater und Mountainbiker?

In Stadtbergen gibt es bereits einen sogenannten Pumptrack. Eine ähnliche Anlage könnte es in Zukunft in Hollenbach und womöglich auch in Dasing geben.

Plus Zwei Jugendliche haben dem Gemeinderat Dasing die Idee einer speziellen Mountainbike-Strecke vorgestellt. Die Gemeinde Hollenbach plant ein solches Projekt bereits.

Von Bianca Dimarsico

Abenteuerlustige Mountainbikerinnen und -biker kommen im Landkreis Aichach-Friedberg bisher nicht auf ihre Kosten – zumindest nicht legal. Professionell angelegte Pfade für Radfahrende, die mal besonders steil, schmal oder kurvig sind, gibt es kaum. Dieses Problem sprachen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dasing zwei Jugendliche an. In ihrer Präsentation erklärten sie, welche Möglichkeiten die Gemeinde hat und welche Vorteile sich daraus ergeben könnten.

