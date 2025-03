Berufskrankheit von Landwirten: Pestizide als Auslöser für Parkinson

Seit 2024 ist Parkinson als Berufskrankheit in der Landwirtschaft anerkannt. Die neurodegenerative Erkrankung kann von Herbi-, Fungi- und Pestiziden hervorgerufen werden, mit denen Landwirte – vornehmlich bei konventionellen Anbausystemen – bei ihrer Arbeit in Kontakt kommen. Die Vereinigung für ökologischen Landbau (VÖL) Aichach-Friedberg hat deshalb in Dasing einen Vortrag und Diskussionsabend zum Thema organisiert unter dem Titel „Parkinson als Berufskrankheit – eine überfällige und folgenreiche Entscheidung“.

Aichach-Friedberg: Toxikologe Clausing und Sozialversicherung klären über Parkinson auf

Der Toxikologe Peter Clausing gab dazu Einblick in toxikologische und biologische Hintergründe der Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf den Organismus, die wie er darstellte, unzureichenden Prüfprozesse für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und den Stoffen, denen eine Eignung zum Hervorrufen von Parkinson nachgewiesen werden konnten. Dirk Ender, Bereichsleiter Leistung bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, sprach für die Berufsgenossenschaft, der es unter anderem zufällt, Fälle von berufsbedingten Parkinsonerkrankungen zu prüfen und entsprechende Sorgeleistungen zu tragen. Er veranschaulichte verschiedene interne Prozesse, die der Beschluss im letzten Jahr ausgelöst hat, unter anderem die vorsorgliche Erhöhung der Beiträge zur Liquiditätssicherung.

Hubert Birkmeier und Stefan Kreppold, beide Vorstandsmitglieder der VÖL führten durch den Abend und moderierten den Austausch zwischen Teilnehmern und Referenten. Bei der Diskussion entstanden viele offene Fragen zum weiteren Umgang mit der Sachlage: Wer sollte für entstandene Kosten aufkommen? Wie ist die rechtliche und wirtschaftliche Situation in Bezug auf die Hersteller von Herbi-, Fungi- und Pestiziden? Wie gehen andere europäische Länder damit um? Fragen, mit denen sich die Gemeinschaft der Landwirte in Zukunft weiter beschäftigen wird. Doch auch für die Bevölkerung ist nicht wissenschaftlich geklärt, inwieweit sie Pflanzenschutzmittel gesundheitlich beeinträchtigen können. (AZ)