Betrunkener beschädigt Auto: Zeugen halten ihn auf

Die Polizei zog in Dasing einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Zeugen halfen dabei.

Dem Eingreifen von Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei einen betrunkenen Autofahrer dingfest machen konnte. Am Samstag gegen 18 Uhr parkte er der Polizei Friedberg zufolge aus einem Parkplatz in Dasing in der Laimeringer Straße rückwärts aus. Hierbei stieß er gegen einen geparkten Pkw.

Zeugen konnte den Unfallverursacher bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten. Die Beamten rochen Alkohol und veranlassten einen Alkoholtest, der 1,5 Promille ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)