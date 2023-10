BMW-Fahrer kommt bei Dasing von der Straße ab

Die Polizeiinspektion Friedberg vermutet, dass der Fahrzeuglenker alkoholisiert war.

Am Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem BMW auf der Laimeringer Straße in Richtung Dasing unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die Böschung. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem Fahrer wird vorgeworfen, zur Unfallzeit alkoholisiert gewesen zu sein. Daher wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)