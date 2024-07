Brand im Dasinger Feuerwehrhaus: Akku geht in Flammen auf

Im Dasinger Feuerwehrhaus hat es im Juni einen Brand gegeben. Am Abend des 11. Juni brach das Feuer aus, weil sich in der Werkstatt ein Akku in einer Ladestation entzündete. Von dem Einsatz im eigenen Feuerwehrhaus berichtete Bürgermeister Andreas Wiesner in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Die Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle, sodass nur der Raum der Werkstatt betroffen wurde. Sie waren ohnehin vor Ort gewesen und bereiteten sich auf eine Übung vor. Auf der Plattform Instagram schrieb die Feuerwehr Dasing: „Glücklicherweise waren wir im Gerätehaus anwesend und haben den Brand frühzeitig bemerkt, sodass wir rechtzeitig handeln konnten und nur ein Raum betroffen war.“ Der Sachschaden liegt laut Wiesner zwischen 25.000 und 45.000 Euro und wird von der Versicherung übernommen.

Mittlerweile sei die Werkstatt wieder hergerichtet, erzählte der Bürgermeister weiter: „Alles ist wieder repariert und sauber.“ Nur einzelne Werkzeuge und Rettungsgeräte müssen wegen der Rauchbelastung noch geprüft werden.