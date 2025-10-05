Icon Menü
Dasing: Bücher auf Reisen

Dasing

Bücher auf Reisen

Challenge der Bücherei Dasing.
Von Ines Speck für Bücherei Dasing
    Verena Eichhorn freute sich über einen Büchergutschein. Foto: Eva Nagl/Bücherei Dasing

    "Schickt uns Fotos mit eurer Urlaubslektüre aus unserer Bücherei" - so hieß die Challenge, die die Bücherei Dasing über die Sommerferien ausgelobt hatte. Viele Fotos von Büchern auf Reisen erreichten die Bücherei. Schließlich entschied das Los über die Gewinner. Sieger ist Familie Eichhorn aus Dasing. Sie ging mit einem Band aus "Wandern mit Kindern" in die Münchner Berge. Im Namen der Familie nahm Verena Eichhorn den Büchergutschein in Empfang.

