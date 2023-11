Bücherei Dasing feiert das Fünfjährige

Was die von der Gemeinde und der Pfarreiengemeinschaft getragene Bibliothek in Dasing alles zu bieten hat.

Der Jubiläumsmonat der Bücherei Dasing ging mit einem großen Programm zu Ende. Am fünften Geburtstag der Einrichtung strömten Lesebegeisterte in Scharen die Bücherei, Aula und Cafeteria. Neben Gesprächen und dem Stöbern in Bücherregalen konnten rätselbegeisterte Leser am Quiz teilnehmen und einen Büchergutschein über 25 Euro gewinnen, neuen Lesestoff beim Bücherflohmarkt ergattern und im Anschluss selbst gebackenen Kuchen und Kaffee in der Cafeteria genießen. Gekrönt wurde der Jubelmonat mit der 20.000. Ausleihe.

"Wir freuen uns riesig, dass unser Jubiläumsmonat mit den diversen Veranstaltungen und der Jubiläumstag selbst auf so viel Interesse stieß", so Eva Nagl, die Leiterin der Bücherei. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Marlene Hintermüller und 15 weiteren ehrenamtlichen Helfern etablierte sie die Bücherei Dasing in den letzten fünf Jahren zu einem festen Treffpunkt im Dorf.

Waltraud Swada und Irmi Zwerenz rätselten beim Quiz zum Bücherei-Jubiläum mit. Foto: Bücherei Dasing

Grund zu feiern geben auch die Zahlen. Gestartet wurde mit ca. 6000 Medien und 950 Lesern und ca. 12.000 Ausleihen. Nach fünf Jahren sind es 7700 Medien, 1650 Leser und zum Jahresende voraussichtlich 22.000 Ausleihen. Eine Steigerung gibt es auch bei der Anzahl der Veranstaltungsangebote, die dieses Jahr 36 übersteigen wird. Zuletzt stellte die Autorin Heidemarie Brosche Grundschülern und Erwachsenen ihr Buch "Peng - ein Weihnachtspinguin für Paul" vor. Begeistert lauschte das Publikum einigen Kapiteln der fantasievollen Adventsgeschichte. Nach der Lesung kam die Autorin mit den Kindern ins Gespräch, erzählte über ihre Arbeit und signierte mitgebrachte Karten. Die Veranstaltung wurde vom Friedrich-Bödecker-Kreis gefördert.

Künftig wird die Bücherei laut Eva Nagl im neuen Verwaltungsgebäude der Gemeinde untergebracht sein wird. "Dort können wir uns etwas vergrößern, sind barrierefrei und noch zentraler im Ort." Die Bücherei Dasing ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde und der Pfarreiengemeinschaft.