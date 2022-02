Dahoam is dahoam: Die Dasinger Störche sind schon wieder vereint

Die Sturmtiefs konnten ihn nicht abhalten: Das Dasinger Storchenmännchen ist wieder zurück - viel früher als sonst sogar.

Vier Wochen früher als üblich kehrten einige überwinternde Weißstörche ins Wittelsbacher Land zurück, darunter das Dasinger Männchen. Sein Weibchen hatte den Herbstzug in den Süden gar nicht erst angetreten, nachdem im Herbst das einzige Junge mit dem Vater verschwunden war.

Das Paartal scheint eine gute Adresse zu sein. Hier finden Wintergäste wie Graureiher und Silberreiher genügend Mäuse und anderes. Wohl deshalb hat sich auch die Dasinger Störchin den anstrengenden und nicht ungefährlichen Herbstzug erspart. Durch Störche mit Sendern ist belegt, dass in Afrika immer noch Störche gerne bejagt werden und als Grillfleisch geschätzt sind. Überwinterer in Spanien leben dagegen weniger gefährlich. Sie finden Nahrung auf den unzähligen offenen Müllhalden der spanischen Ortschaften, vereint mit Tausenden von Möwen, Krähen und Reihern.

Storch kam über Augsburg aus Freiburg nach Dasing

Das Dasinger Männchen, das aus Freiburg im Breisgau stammt und zehn Jahre lang als Wildstorch in Augsburg erfolgreich Junge großgezogen hat, gilt als erfahren im Reisen. Kein anderer ziehender Weißstorch in der Region Augsburg, Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen kann einen 21 Jahre alten Beinring vorweisen. Die eiskalten und windigen Tage verbringen Störche gerne auf dem Nest. Die Zeit vergeht durch Ausbessern am Nest, Dehnen und Strecken der Beine und Flügel sowie gelegentliches Klappern.

Der alte Alu-Ring mit seiner eingefrästen Nummer weist den Storch als den Dasinger Hausherren aus. Die eiskalten und windigen Tage verbringen Störche gerne auf dem Nest. Zum Alltag gehört auch das Einfetten der Federn und als Zeichen des Zusammenseins das gegenseitige Knabbern an den Halsdaunen des Partners, die für den eigenen Schnabel unerreichbar sind. Manche Menschen gebrauchen hierfür gerne auch den Ausdruck "liebkosen". (AZ)