Das Freibad Dasing eröffnet wie in alten Zeiten ohne Beschränkungen

Ab Montag können Schwimmbegeisterte sich in Dasing wieder abkühlen. Nach zwei Jahren kann man sich hier wie vor der Pandemie im und am Wasser vergnügen.

Sommer, Sonne, Schwimmen: Das ist ab kommendem Montag wieder bei der Freizeitanlage in Dasing angesagt. An sieben Tagen die Woche werden das Freibad und die angrenzende Gaststätte in der Badesaison für Gäste geöffnet sein. Leiter und Angestellte freuen sich auf einen Betrieb, der fast schon wieder der Normalität gleicht. In den kommenden Jahren soll sich an der Anlage einiges ändern.

Alfred Ruissing ist der Leiter der Freizeitanlage und ist besonders froh, dass er keine strengen Corona-Beschränkungen durchsetzen muss. "Wir werden hier auch keine Maskenpflicht haben, das ist dann die Eigenentscheidung der Menschen", sagt er. Die Arbeit im Freibad ist für ihn Routine. Seit 2017 ist er in Dasing, davor war er 14 Jahre lang beim Freibad Aichach. Doch auch für ihn sind die Corona-Jahre eine Herausforderung. "Das ist für mich schon entspannter, wenn es nicht mehr so viele Begrenzungen gibt", erzählt Ruissing.

Am Montag um 10 Uhr eröffnet das Dasinger Freibad

Noch im vergangenen Jahr lief der Betrieb ganz anders ab. "Es durften höchstens 600 Besucherinnen und Besucher rein. Da musste man dann auch mal einen Eingangsstopp machen", erinnert sich der Leiter. Er selbst fühlte sich teilweise wie im Callcenter, so Ruissing. "Wir haben die tägliche Auslastung nicht online, sondern telefonisch mitgeteilt. Es haben also viele Menschen bei mir angerufen um zu fragen, ob denn noch Platz ist", erzählt er.

Dieses Jahr kommen wieder alle Gäste rein. An guten Tagen bedeutet das Besucherzahlen von 2500 bis 2700 Menschen. "Normalerweise sind pro Jahr etwa 40.000 bis 45.000 Leute bei uns. Während der Pandemie waren es um die 30.000", erklärt der 63-Jährige. Für eine verhältnismäßig kleine Gemeinde wie Dasing sei das aber immer noch sehr gut. Was macht das Dasinger Freibad bei Schwimmfreunden so beliebt? Alfred Ruissing hat seine eigene Theorie.

Das Wasser im Dasinger Schwimmbad hat immer zwischen 22 und 28 Grad

Das Schwimmbad sei für viele ein Geheimtipp. "Die Menschen sind teilweise überrascht, wenn sie sehen, wie günstig der Eintritt ist. Wo bekommt man sonst warmes Wasser und einen Liegeplatz für drei Euro?", meint Ruissing. Das schöne Wasser und die weitläufige Liegefläche seien eine Attraktion. "Hier kann man sich erholen", findet der Aichacher, welcher selber gerne einige Bahnen schwimmt. Auf warmes Wasser muss hier übrigens auch bei steigenden Energiepreisen niemand verzichten. "Wir heizen unser Wasser mit einer Biogasanlage, da müssen wir nichts einsparen", erklärt der Leiter.

Bald sollen Teile des Schwimmbades saniert werden. Bereits 2017 wurde das Planschbecken erneuert und mit einem Sonnensegel ausgestattet. Dieses schützt badende Kinder vor einer zu hohen Sonnenbestrahlung. Im September ist dann das Schwimmerbecken dran. "Das ist einfach etwas in die Jahre gekommen", meint Ruissing. 2023 wird auch das Nichtschwimmerbecken saniert. Außerdem sind bereits neue Umkleiden bestellt. Diese sollten eigentlich schon da sein, allerdings gab es Lieferverzögerungen.

Die Gaststätte am Freibad hat im Sommer sieben Tage die Woche geöffnet

In der Gaststätte der Freizeitanlage Dasing wird die Pizza frisch und eigenhändig im modernen Pizzaofen gebacken. Foto: Bianca Dimarsico

Seit einem Jahr wird die Gaststätte bei der Freizeitanlage vom Ehepaar Rhawi geleitet. Hier gibt es Pizza, Burger, Currywurst und vieles mehr. Fast alles wird frisch zubereitet, für die Pizza gibt es einen großen Pizzaofen. "Uns ist wichtig, dass es den Leuten schmeckt und dass sie auch gerne wieder kommen", sagt Meryem Rhawi. Es sei an anstrengender Job, den sie und ihr Mann aber gerne machen. Seit 40 Jahren arbeiten sie in der Gastronomie. Damit das Lokal der hohen Nachfrage im Sommer gerecht wird, wird die Speisekarte für die Hochsaison etwas verkleinert. "Die Besucherinnen und Besucher wollen bei uns schnell was essen, das muss dann ruckzuck gehen", weiß Rhawi.