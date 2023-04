Dasing

03.04.2023

Dasing macht sich auf den Weg zum neuen Ortskern

So soll in drei Jahren das neue Verwaltungsgebäude in Dasing aussehen.

Plus Der Spatenstich ist erfolgt, der Bau des Verwaltungsgebäudes in Dasing kann beginnen. Wenn alles fertig ist, dürfte die Ortsmitte kaum mehr wiederzuerkennen sein.

Würde am Balkon nicht in schwarzen Lettern Verwaltungsgemeinschaft Dasing stehen, man käme nicht auf die Idee, dass hier eine Verwaltung untergebracht sein könnte. Das Gebäude wirkt eher wie ein großes Wohnhaus, was es tatsächlich früher auch war. Dieses wird aber bald der Vergangenheit angehören, der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes beginnt nun. Beim Spatenstich wurde aber deutlich, dass es um viel mehr geht als ein neues Rathaus.

"Es galt nicht nur, ein Verwaltungsgebäude zu entwerfen, sondern eine Ortsmitte zu gestalten", blickte Bürgermeister Andreas Wiesner auf den Vergabeprozess vor rund vier Jahren zurück. Das sei "voll und ganz" gelungen, unterstrich er mit Blick auf die Planungen des Architektenbüros Haack + Höpfner. Diese sehen neben dem neuen Verwaltungsgebäude noch zwei andere Gebäude vor, die miteinander verbunden sind und so ein echtes innerörtliches Ensemble schaffen. Architekt John Höpfner bedankte sich bei der Gemeinde, sich nicht für den kostengünstigsten, sondern den attraktivsten Entwurf entschieden zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

