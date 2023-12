Dasing

Dasing plant den Ausbau seiner Ortdurchfahrt

Die Paarbrücke ist Teil der Planungen zum Ausbau der Friedberger Straße in Dasing und muss neu saniert werden.

Plus Dasing will die Friedberger Straße ausbauen. Der Gemeinderat hat auch der Erneuerung der Brücken zugestimmt. Das Projekt wird rund drei Millionen Euro kosten.

Breitere Fußwege, mehr Grün und ein Kreisverkehr: Dasing hat den Umbau der Friedberger Straße beschlossen. Das Ingenieurbüro Mayr stellte in der Gemeinderatssitzung die erste Vorplanung vor. Thema waren auch die Brücken über die Paar und den Unterzeller Bach. Letztere ist in besonders schlechtem Zustand und muss komplett erneuert werden.

Ziel der gesamten Baumaßnahmen ist es, die Ortsdurchfahrt und damit den Ortskern aufzuwerten und an moderne Standards anzugleichen. "Aktuell ist der Straßenbelag der Friedberger Straße in keinem guten Zustand und die Verkehrssituation eher trist", sagt Michael Mayr. Er und sein Team haben die Pläne auf Grundlage erster Untersuchungen angefertigt. Die ehemalige B300 soll an das innerörtliche Verkehrsaufkommen angepasst werden. Dabei sollen sichere Verkehrsräume für Fußgänger und Radfahrer im Fokus stehen. Die Planungen schließen auch den landwirtschaftlichen Verkehr und das ÖPNV-Angebot ein.

