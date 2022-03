Dasinger fordern bei Bürgerversammlung vergeblich Hundetoiletten

Plus Warum Dasings Bürgermeister Andreas Wiesner den Wunsch aus der Einwohnerschaft nicht erfüllen will.

Das Ärgernis Hundekot kam bei beiden Bürgerversammlungen zur Sprache, zu der die Gemeinde Dasing eingeladen hatte. Dabei wurden vehement Hundetoiletten gefordert, wie es sie inzwischen in Obergriesbach gibt.