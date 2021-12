Dasing

vor 32 Min.

Dasinger Wertstoffhof nimmt jetzt auch funktionierende Dinge an

Plus Am Wertstoffhof in Dasing können auch Gegenstände abgegeben werden, die noch funktionieren. Statt in den Müll kommen sie jetzt ins Sozialkaufhaus.

Von Marlene Volkmann

Keiner fährt mehr mit dem alten Bobby-Car herum und eigentlich müsste es weg. Aber wohin damit, wenn es für den Müll noch zu schade ist? In Dasing können jetzt kleinere, noch funktionsfähige Gegenstände an der Wertstoffsammelstelle abgegeben werden. Denn mittlerweile hat die Annahmestelle auch einen kleinen Raum hinter der Rückwand. Dort werden Dinge gelagert, die zu gut sind, um weggeworfen zu werden. Diese holt die Caritas einmal in der Woche ab und im Sozialkaufhaus Fairkauf in Aichach können sie dann für kleines Geld erworben werden.

