Dasing

vor 17 Min.

Dasings alte Schule wird jetzt abgerissen

Plus Die Beseitigung des alten Schulhauses in Dasing erweist sich als teuer und aufwendig. Was die Arbeiten so schwierig macht.

Von Marlene Volkmann

Im Dasinger Gemeinderat wurde ein weiterer Schritt zum Abriss des alten Schulhauses getan. Die Arbeiten zur Hangsicherung und die Erdarbeiten wurden vergeben. Der Abbruch der Schule am Hang ist bedenklich, da oben Friedhofsmauer und Kirche stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen