Dasing

vor 19 Min.

Defi bewahrt 14-Jährigen vor Herztod: Jetzt will er selber Leben retten

Plus Maximilian Lehmann bricht im Januar beim Leichtathletiktraining plötzlich zusammen. Nur dank des Einsatzes eines Defibrillator lebt der 14-Jährige heute noch.

Von Bianca Dimarsico

Wie jeden Freitagabend geht Maximilian Lehmann auch am 21. Januar 2022 zum Leichtathletiktraining in die Dreifachturnhalle des TSV Dasing. Dass sein Leben an diesem Tag am seidenen Faden hängen wird, kann keiner ahnen. 14 Jahre alt, sportlich, keine Geschichte von Herzanfälligkeiten in der Familie. Und doch entgeht der Junge aus Taiting an diesem Tag nur knapp dem Tod. Sein Glück: geistesgegenwärtige Trainer und ein naheliegender Impulsgeber.

