Der Erlös des H45-Festivals geht an kranke Kinder

Der Dasinger Unternehmer Hannes Ankner hat 32.000 Euro an den Verein Glühwürmchen übergeben.

Gemeinsam mit den Burschenvereinen aus Laimering, Wollomoos und Dasing sowie der B.A.R. GmbH hat Hannes Ankner an den Verein Glühwürmchen einen Scheck in Höhe von 32.000 Euro überreicht. Dies ist der Reinerlös des "H45 Open Air", mit dem der Dasinger Unternehmer seinen 45. Geburtstag feierte. Ankner, der zuvor an Krebs erkrankt war, will so dem Augsburger Verein zur Unterstützung krebs-, schwerst- sowie chronisch kranker Kinder und deren Familien helfen. Denn gerade die Kinder bräuchten Unterstützung, so Ankner. "Selber hält man eine Chemo schon aus. Aber nicht, wenn es deine eigenen Kinder erwischen würde." Dass er nun wirklich einen fünfstelligen Betrag spenden konnte, darüber freute er sich besonders.

Es ist die größte Einzelspende, die die Vorsitzende Rosmarie Schweyer in den 20 Jahren seit Gründung des Vereins je erhalten hat. Dieses Geld könne der Verein sehr gut gebrauchen und werde ihm einen Schub geben. Schon zu Weihnachten flossen 22.000 Euro aus einer Aktion von Ankner und seinem Team in die Kasse des Vereins, der auch Herzenswünsche todkranker Kinder erfüllt.

Gibt es 2023 wieder ein Festival in Dasing?

Vor 40 Jahren seien noch 80 Prozent der kleinen Patienten gestorben. Dank des medizinischen Fortschritts sei es heute zum Glück andersherum. Schweyer hat es am eigenen Leib erlebt. Ihr Enkelkind Samuel erkrankte an Leukämie. Er hat es geschafft und arbeitet heute als Pfleger im Kinderkrebszentrum. Und seine Oma führt nach wie vor den Unterstützungsverein, den sie aus diesem Grund damals ins Leben gerufen hat. Die letzte Spende von Ankner und seinem Team war das sicher nicht. Und ob es nächstes Jahr wieder ein Festival gibt, will Ankner noch nicht verraten. Erst einmal will er zur Ruhe kommen. „Schau'n mer mal“, sagt er augenzwinkernd. (saro)