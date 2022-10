Dasing

Der Heimatverein Dasing sucht einen neuen Vorsitzenden

Plus Gerda Patsch-Fesenmayr hat viel für die Gemeinde Dasing getan. Jetzt will sie in den Ruhestand und sucht einen Nachfolger für ihr Amt im geliebten Heimatverein.

Von Bianca Dimarsico

Jahrzehntealte Fotos, Briefe und Gedenkkarten hat Gerda Patsch-Fesenmayr sortiert und fein säuberlich in Alben geklebt. Es sind Erinnerungen an ihre Familie. In den Ordnern findet sich fast alles, was es über ihre Brüder, ihre Eltern und sie selbst zu erfahren gibt. Auf die Bilder der Männer in militärischer Uniform, über die sie vorsichtig mit den Fingern streicht, folgen Todesbenachrichtigungen aus dem Krieg. Die Erinnerung, das ist es, was der 81-Jährigen wirklich wichtig ist. Das zeigt sich auch in ihrer langjährigen Arbeit im Dasinger Heimatverein. Nun fühlt sie sich aufgrund ihres Alters den Aufgaben nicht mehr gewachsen und will von ihrem Amt als Vorsitzende zurücktreten. Sie sucht einen engagierten Nachfolger.

