Der Krebs bestimmt das Leben dieser Familie aus Dasing

Plus Sara und Laura aus Dasing sind schwer krank. Ihre größte Stütze ist ihre alleinerziehende Mutter Christine Hihler. Alle drei hoffen auf ein besseres 2023.

Für Familie Hihler war es das wohl schwierigste Jahr ihres Lebens. Bei der 14-jährigen Sara wurde bereits im Januar 2021 ein Hirntumor diagnostiziert. Seit mehr als eineinhalb Jahren durchläuft sie eine schmerzhafte und anstrengende Therapie. Im Juni 2022 folgte der zweite Schock: Ihre 13-jährige Schwester Laura hat ebenfalls Krebs. Knochenkrebs, Osteosarkom, bösartig. Zwei Schicksalsschläge, die auch Mutter Christine Hihler belasten. Die Familie erzählt von den vergangenen Monaten und darüber, mit welchen Erwartungen sie in die Zukunft blickt.