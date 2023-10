Dasing

vor 33 Min.

"Die Legende lebt": Zündapps sind für sie mehr als "nur" Fahrzeuge

Plus Die bunten Mopeds haben es einer Gruppe in Dasing schwer angetan. Über 200 Menschen kamen zu einem Treffen. Vor allem eines schätzen die Freunde an ihren Gefährten.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Stolz sind sie auf ihre Maschinen, das ist gar nicht zu übersehen. Lächelnd präsentieren die vier Freunde die Mopeds, die da so farbenprächtig in der Sonne stehen. Rot, Grün, Braun - für jeden Farbgeschmack ist etwas dabei. So vielfältig die Gefährte sind, letztlich kommen sie von einer Firma: Zündapp, der "Mercedes unter den Mopeds", wie Martin Funk lachend erklärt. Auf jeden Fall eine Kultmarke, die es aber nicht mehr gibt. Ein gutes Dutzend Freunde aus Dasing und Umgebung hat sich trotzdem - oder gerade deshalb - zu einer Art Fanclub zusammengeschlossen. Was die Faszination Zündapp ausmacht - und wo die Gruppe bald mal hin will.

Im Grunde ist es eine Jugendliebe. Kein Wunder, schließlich ist man als junger Menschen auf dem Land relativ immobil, erst recht in den 80ern, in denen Peter Marquart seine Leidenschaft für die Zündapp-Mopeds entdeckte. "MIt 14 habe ich damals angefangen zu fahren und dann war es wie eine Sucht." Heute besitzt der 49-Jährige gleich mehrere der Kult-Fahrzeuge und ist ganz nebenbei noch Vorsitzender der Zündappfreunde Dasing. Ein eingetragener Verein ist das zwar nicht, aber Poloshirts mit eigenem Wappen gibt es. Und auch große Veranstaltungen haben sie bereits durchgeführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen