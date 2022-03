Dieb bricht in ein Geschäftsgebäude in Dasing ein

Der Täter verschafft sich über ein Fenster Zugang zu dem Haus in der Laimeringer Straße.

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in ein Geschäftsgebäude in der Laimeringer Straße in Dasing eingedrungen. Er verschafft sich über ein Fenster Zugang zum Inneren.

Einbruch in Dasing: 3000 Euro Sachschaden

Der Beuteschaden kann laut Polizei bisher noch nicht genau beziffert werden, die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.