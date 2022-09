E-Scooter-Fahrer stürzt und muss ins Krankenhaus

E-Scooter sind beliebt, aber sie haben ihre Tücken. Das musste ein 57-jähriger Mann aus Augsburg in Dasing bei einem Unfall erleben.

Die kleinen, aber wendigen und rasanten E-Scooter sind beleibt, doch sollte man beim Fahren gut aufpassen. Ein 57 Jahre alter Mann stürzte am Freitagnachmittag an der Aichacher Straße in Dasing, als er vor der Bäckerei mit seinem E-Scooter von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte.

Nach Angaben der Polizei verlor der Augsburger augenscheinlich die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte ohne Fremdeinwirkung nach vorne über den Lenker auf den Fußweg. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus Friedberg behandelt werden. Am E-Scooter wurde lediglich der Lenker zerkratzt. (AZ)