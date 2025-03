Ehrung für Kirchenpfleger in Rieden

Nach 30 Jahren als Kirchenpfleger der Pfarrei St. Vitus in Rieden verabschiedete sich Leonhard Thalhofer von seinem Amt. Sein ehrenamtliches Engagement in der Pfarrei begann Thalhofer im Jahr 1986 als Pfarrgemeinderat. Später wechselte er in die Kirchenverwaltung und war zusammen mit der Kirchenverwaltung zuständig für alle baulichen Maßnahmen der Kirche und des Friedhofs und den Finanzen. Eine große Liebe entwickelte er in dieser Zeit für den Krippenbau. Seit vielen Jahren baut er im Gotteshaus eine Krippenlandschaft auf, die sich sehen lassen kann und in der Weihnachtszeit Besucher aus dem gesamten Umfeld zur Besichtigung nach Rieden lockt. Diese Aufgabe wird er weiter übernehmen, sucht aber dringend Helfer, die ihn bei dieser aufwändigen Arbeit unterstützen. Auch als Lektor bleibt er der Pfarrei erhalten. Im Gottesdienst dankte Pfarrer Justin Nambelil für dieses außerordentliche Engagement und überreichte zusammen mit dem neuen Kirchenpfleger Anton Späth-Wernberger eine Urkunde vom Generalvikar mit Ehrennadel und an seine Frau Christine Thalhofer einen Blumenstrauß. Mit großem Applaus drückten die Kirchenbesucher ihren Dank aus.

