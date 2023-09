Ein Graffiti-Projekt am Dasinger Jugendzentrum

Ein buntes Universum bietet neben dem künstlerischen Aspekt auch einen pädagogischen Wert.

Die eigene Kreativität ganz legal in Form von Graffiti ausdrücken – diese Möglichkeit bot das Jugendzentrum Dasing interessierten Jugendlichen. Im Rahmen eines Graffiti-Projekts wurde die große Außenfassade besprüht und verschönert.

In den Entwicklungsprozess sollten sich auch die einbringen, die nicht aktiv am Projekt teilnehmen können. Darum traf die Jugendgruppe des Jugendzentrums eine Vorauswahl an Motivthemen, welche dann zur offenen Abstimmung auf dem Social-Media-Account des Jugendzentrums stand. Eindeutiges Siegerthema war "Universum".

Begleitet von zwei Graffiti-Künstlern des Vereins Bunte Augsburg konnten sich Besucherinnen und Besucher des Jugendzentrums von der Skizzenzeichnung bis hin zur Umsetzung an der Wand beteiligen. Dabei konnten sie ihre eigenen Ideen und Designs einbringen und verschiedene Techniken lernen. Nun zieht die Wand viele neugierige Blicke auf sich.

"Neben dem künstlerischen Aspekt hat das Projekt auch einen pädagogischen Wert. Die Jugendlichen hatten die Gelegenheit, ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten und sich mit einer neuen Kunstform auseinanderzusetzen. Außerdem wurde ihnen die Möglichkeit geboten, einen ihrer Lebensräume selbst zu gestalten und sich in der Gemeinschaft zu engagieren", sagt JuZe-Leiterin Julia-Shirin Meyer. (AZ)