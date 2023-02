Einbruch in Schnellrestaurant läuft nicht so wie geplant

Keine Beute gab es beim Versuch, ein Schnellrestaurant in Dasing um seine Erträge zu bringen. Ein Schaden entstand dennoch.

Das Schiebefenster war offenbar kein Problem, die Kasse dafür aber ein umso größeres. In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 23.50 Uhr und 7 Uhr brach eine Täterin oder ein Täter in ein Schnellrestaurant in der Messerschmittstraße ein. Dabei trat er oder sie das Schiebefenster des Kassenhäuschens ein und brach es aus der Halterung.

Der anschließende Versuch, die Kasse zu öffnen, scheiterte jedoch. Beute gab es keine, jedoch war ein Sachschaden von rund 3000 Euro das Ergebnis. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)