Falschen Sprit getankt: Autofahrer entsorgt Benzin in Tankstellen-Toilette

Ein Autofahrer tankt in Dasing Benzin statt Diesel. Bevor er los fährt, fällt ihm der Fehler auf. Er greift zum Schlauch und entsorgt das Benzin einfach.

Benzin statt Diesel tankte am Sonntag gegen 14.30 Uhr ein Mann an einer Tankstelle in Dasing. Kurz vor der Abfahrt bemerkte der Audifahrer seinen Fehler. Kurzerhand holte er das Benzin mittels eines Schlauchs wieder aus dem Tank und füllte es in einen Kanister.

Anschließend entsorgte er den Treibstoff in der Toilette der Tankstelle und fuhr weg. Ob ein Schaden entstanden ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)