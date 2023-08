Dasing

vor 45 Min.

Für Privatleute verboten: Landwirtsfamilie Asam baut jetzt Schlafmohn an

Plus Margit und Michael Asam bauen auf ihrem Hof in Dasing-Malzhausen Mohn an. Dabei ist vieles zu beachten. Aber die beiden sehen in der Pflanze eine Zukunftschance.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Schon beim ersten Blick in die Küche von Familie Asam besteht kein Zweifel: Hier ist das Mohn-Fieber ausgebrochen. Auf dem Tisch steht eine Platte Mohnschnecken, in einer Ecke wartet schon die nächste. "Früher war mir der Mohn ja zu bitter", sagt Michael Asam. Und seine Frau Margit ergänzt: "Wir sind absolute Fans geworden!" Die beiden sind also auf den Geschmack gekommen. Und das nicht nur kulinarisch, sondern auch im wirtschaftlichen Sinne. Denn auf ihrem Hof in Dasing-Malzhausen bauen sie seit vergangenem Jahr Schlafmohn an. Ganz einfach ist das nicht - aber die beiden wollen dranbleiben.

Die bisherige Bewirtschaftung des Hofes trägt sich nämlich auf Dauer wohl nicht, wie Michael Asam erläutert. "Mit der Tierhaltung wird es nicht zuletzt wegen der vielen Bürokratie immer schwieriger." Auf ihrem Hof halten die Asams Zuchtschweine sowie Rinder und betreiben Ackerbau. Doch den Kopf in den Sand stecken wollen die beiden auch nicht. "Entweder wir schimpfen oder überlegen uns eine Alternative", erklärt Margit Asam. Die war nach einigem Suchen gefunden: Schlafmohn.

