Fußgänger sollen sich im Dasinger Ortskern in Zukunft wohler fühlen

Plus Im Zentrum von Dasing sind Verbesserungen für Fußgänger geplant. Außerdem übernimmt die Gemeinde die Kosten für eine neue Kirchturmuhr.

Bauzäune, Straßensperrungen, Baulärm – in den Straßen im Dasinger Ortskern wird derzeit sicht- und hörbar viel gearbeitet. Grund sind unter anderem Tiefbauarbeiten, die die Gemeinde im Zuge des Neubaus des Gemeindezentrums durchführt. Bei der anschließenden Wiederherstellung der Straße ist außerdem die Verbreiterung verschiedener Gehwege vorgesehen. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig.