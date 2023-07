Gärtnern macht glücklich: In Dasing kann man ein Krautbeet pachten

Mitglieder des Dasinger Gartenbauvereins können sich dank der Krautbeete selbst versorgen. Doch der Nachwuchs fehlt.

Sommerliche Temperaturen und lange Tage – sehnt man sich da nicht nach einem frischen Salat mit Gurke, Radieschen und Lauchzwiebel? Und wenn diese dann auch noch aus dem eigenen Anbau kommen, ist alles perfekt. Genau das haben die Mitglieder des Dasinger Gartenbauvereins. Heuer hat der seit 1905 bestehende Verein etwas Neues ausprobiert – das Pachten eines Krautbeetes. Was das ist und warum es sich lohnt im Gartenbau aktiv zu sein, erzählen drei Frauen aus dem Vorstand: Lucia Martin, Ulrike Böhm und Christine Ruckdeschel.

Schon seit mehr als hundert Jahren gibt es den Dasinger Gartenbauverein. Doch sicher war das Bestehen des Vereines nicht immer. „1977 hätte man den Verein fast aufgegeben. Der Vorsitzende starb und man fand keinen Nachfolger“, erzählt die erste Vorsitzende Lucia Martin. Zum Glück konnte doch noch jemand gefunden werden und der Verein blieb bestehen. 178 Mitglieder zählt er aktuell. „Zu Hochzeiten waren wir 390 Mitglieder“, sagt die 80-jährige Christine Ruckdeschel in wehmütigem Ton. Wie jeder Verein kämpfen auch die Dasinger Hobbygärtner um Mitglieder.

Mitglieder fehlen den Gartlern in Dasing - doch junge Leute kommen auf den Geschmack

„Die jungen Leute haben andere Freizeitbeschäftigungen. Gärtnern ist ihnen zu viel Arbeit und beansprucht zu viel Zeit“, benennt Ulrike Böhm, Schriftführerin des Vereins, die Gründe. Die Mitglieder sind vor allem ältere Leute. Sterben sie, kommen keine Neuen nach. Wobei Martin langsam ein Umdenken erkennen kann. „Vor allem die ganz jungen Leute wie meine Enkelkinder fangen an, wieder den Bezug zu Selbstangebautem zu finden“, erzählt sie. Etwas selbst anbauen, pflegen und dann ernten ist ganz im Sinn der Jugend, die auf Nachhaltigkeit fokussiert ist.

Mitglieder im Gartenbauverein unterstützen sich und geben einander Tipps. Zudem erhält jedes Mitglied monatlich den Gartenratgeber. Für das Miteinander werden gemeinsame Ausflüge organisiert. „Es gibt eine Winter – und eine Osterwanderung, man besichtigt die Landesgartenschau und es gibt jedes Jahr einen Vereinsausflug.“ Heuer ging dieser an den Blautopf. Auch an die ganz kleinen Gärtner wird gedacht. Im Ferienprogramm werden verschiedenste Projekte durchgeführt: Hochbeete im Schulgarten, Flechtkurse mit Weide, das Bauen von Kressehäusern und dieses Jahr steht im Sommer mit dem Programm „Das Wasser lebt“ eine Gewässeruntersuchung an. Das Ferienprogramm ist für alle Kinder geöffnet – Anmeldungen sind noch möglich.

Die Wasserversorgung bei den Kraubeeten in Dasing wird durch einen eigenen Brunnen geregelt. Foto: Lara Bolz



Ein Pilotprojekt des Vereins ist heuer das Bebauen eines Krautgartens. Etwas außerhalb von Dasing haben Bauern eine Fläche mit rund 80 Parzellen zur Selbstversorgung zur Verfügung gestellt. Der Verein hat eine Parzelle (2,50 Meter breit und 25 Meter lang) gepachtet und diese in vier Abschnitte eingeteilt. Drei Mitglieder und Lucia Martin bauen auf der Fläche Kartoffeln, Salat, Lauchzwiebeln, Radieschen, Kürbisse und Zucchini und mehr an. Die Wasserversorgung wird durch einen Brunnen geregelt. Wenn jemand nächstes Jahr auch einen Teil der Parzelle bebauen möchte, kann man sich ab Herbst bei Lucia Martin (Telefon 08205/1626) melden.

Rezept für eingelegte Zucchini süßsauer 1 / 2 Zurück Vorwärts Zutaten 2 Kilo Zucchini, 1 Kilo rote Paprika, 1 Kilo Zwiebeln, 1 Liter Wasser, 1 EL Gurkenmeister Essig, 0,5 Liter Apfelsaft, 4 TL Salz, 200 Gramm Zucker, 2 TL Curry, Pfefferkörner, Dill, Senfkörner, Saft von zwei Zitronen

Zubereitung Alles würfeln oder in Ringe schneiden, im Backofen bei 160 Grad circa 35 Minuten garen.

Wichtig bei dieser Hitze heuer ist ein regelmäßiges Gießen. "Am besten ganz früh morgens und spät abends gießen", rät Martin. Ebenso hilft Mulchen und regelmäßiges Hacken. "Gut gehackt ist halb gegossen", kann Böhm eine Weisheit ihrer Großmutter zitieren. Wenn man alles richtig gemacht hat, wird man vom Garten bei der Ernte belohnt. Kochen oder Marmelade oder Einmachen - alles ist möglich. "Ich mache gerne ein. Am liebsten mag ich gerade eingelegte Zucchini süßsauer", sagt Martin. Ihre Familie sei ein absoluter Fan ihres Rezeptes. "Gärtnern macht einfach Spaß. Und noch schöner ist es, wenn ich jemanden damit ebenfalls eine Freude machen kann" so Lucia. Wenn das nicht mal eine gute Motivation für ein neues Hobby ist...