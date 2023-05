Geldbeutel in Umkleide liegen gelassen: Dieb schlägt in Erlebnispark zu

Die Unaufmerksamkeit einer Frau nutzt eine unbekannte Person in Dasing aus. In einem Erlebnispark entwendet der Täter einen liegen gelassenen Geldbeutel.

In einem Dasinger Indoor-Erlebnispark in der Laimeringer Straße kam es am Donnerstag zu einem Diebstahl. Eine Frau ließ in der dortigen Umkleidekabine ihren Geldbeutel liegen. Erst zu Hause stellte sie fest, dass dieser nicht mehr da war. In dem Portemonnaie befanden sich unter anderem etwa 150 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)