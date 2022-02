Neue Boccia-Bahn, Parcours-Strecke? Dasing streitet über Sportangebot

Die Aktiven Bürger Dasing stellen im Gemeinderat ihre Vorstellungen zur Umgestaltung des alten Sportplatzes vor. Es kommt zu einer hitzigen Diskussion.

Die Aktiven Bürger wollen das Angebot auf dem Dasinger Sportplatz um eine dritte Boccia-Bahn und einen Fitness-Parcours erweitern. Dem Gemeinderat präsentierten sie ihre Ideen. Die bisherigen Angebote nutzten alte und junge Bürger sehr gerne, so die Dritte Bürgermeisterin Mareike Hartung von den Aktiven Bürgern.

Die Boccia-Bahn und die Sportplatzflächen im Allgemeinen seien so beliebt, dass über eine dritte Boccia-Bahn nachgedacht werden solle. Man könne sich auf dem Areal auch eine Parcours-Strecke vorstellen.

Der Sport-Parcours ist in Dasing schon angekommen

Beim Parcours geht es darum, mit Körperkraft und Balance viele Hindernisse hintereinander zu überwinden. Um eine Strecke möglichst ohne Umwege zu bewältigen, bauen die Läufer oft Sprünge ein.

Die Hindernisse können in einer Halle beispielsweise Reifen an Seilen oder Böcke sein. Hartung wies darauf hin, dass der Sport bei vielen Jugendlichen im Ort sehr beliebt sei. So bieten das Jugendzentrum und Parkourone, eine private Akademie, die Sportart in Dasing an.

Die Aktiven Bürger plädierten schon in der Vergangenheit für einen genauen Plan zur Aufwertung des Sportplatzes. 2016 wurde über einen Parcours gesprochen. Konkret wünschen sich die Aktiven Bürger, Boccia-Bahn und Parcours "... bewusst räumlich zu verbinden und damit auch einen Austausch zwischen Jung und Alt zu ermöglichen".

Vergleichbare Parcours-Strecke bei Rosenheim kostete 40.000 Euro

Die Wortmeldungen der anderen Gemeinderatsmitglieder zeigten, dass auch sie Veränderungen auf dem alten Sportplatz befürworten. Allerdings kritisierten sie den jetzigen Antrag.

Für Rudolf Kohler von den Freien Wählern stellte sich die Kostenfrage: Er bezog sich auf einen vergleichbaren Parcours bei Rosenheim, der insgesamt etwa 40.000 Euro gekostet habe. Diese Strecke erwähnten die Aktiven Bürger in ihrem Papier selbst. Der Parcours im Olympiapark in München werde inzwischen kaum noch genutzt, so Kohler weiter. Dies könne auch in Dasing passieren.

So kann eine Parcours-Strecke im Freien aussehen. Genaue Vorstellungen für einen Parcours in Dasing wurden im Gemeinderat nicht besprochen. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

Vorschlag der Aktiven Bürger Dasing kommt bei vielen nicht gut an

Seine Parteifreundin Iris Neusiedl fügte an, dass man mit den anderen Projekten wie dem Schwimmbad finanziell bereits sehr belastet sei. Einige Ratsmitglieder bezeichneten den Vorschlag der Aktiven Bürger als Schnellschuss. Man solle noch nicht derart konkrete Forderungen aufstellen, da der Zeitpunkt in Anbetracht vieler anderer kostspieliger Projekte unpassend sei.

Anne Glas (Aktive Bürger) ärgerte sich hörbar über einige Kommentare. Man wolle ein Thema, das schon seit 2016 auf der Agenda stehe, lediglich konkretisieren, damit die Gemeinde sich genauere Gedanken über ein Konzept machen könne.



Am Ende lehnte der Gemeinderat den Antrag mit deutlicher Mehrheit ab.