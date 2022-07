Gemeindereferentin Astrid Unterburger verlässt Dasing

In der Pfarreiengemeinschaft ist das Bedauern über den Weggang der langjährigen Gemeindereferentin groß. Astrid Unterburger zieht es in die alte Heimat.

Im Alter von 25 Jahren trat Astrid Unterburger – damals noch als Astrid Donaubauer – ihre Stelle als Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Dasing an. Nun wechselt sie aus privaten Gründen in ihre alte Heimat, um dort in der Pfarreiengemeinschaft Langenbruck-Reichertshofen weiter als Gemeindereferentin zu arbeiten. Im Rahmen des Abschlussgottesdienstes des Ministrantenzeltlagers wurde sie verabschiedet. Sie ermunterte die Pfarrgemeinde und ganz besonders die Jugendlichen, Gott nicht zu vergessen und im Gebet mit ihm zu kommunizieren. Gott sei keine Wunscherfüllmaschine, aber jeder dürfe auf seine Nähe und Hilfe vertrauen.

Astrid Unterburger war von 2011 bis zu ihrem Mutterschutz im Jahr 2019 in der Pfarreiengemeinschaft Dasing für die Kommunion- und Firmvorbereitung, Familiengottesdienste, Kinderevangelium und für die Ministranten verantwortlich. Nach ihrem Erziehungsurlaub übernahm sie in Teilzeit die Verantwortung für die Homepage der Pfarrei, Öffentlichkeitsarbeit und Pfarrbrief.

Dasinger Minis singen Astrid Unterburger ein Lied

Kinder und Jugendliche lagen ihr stets ganz besonders am Herzen. Dass sie gerade auch bei dieser Gruppe sehr beliebt war, zeigte das Aufgebot an Ministranten und Gruppenleitern bei ihrer Verabschiedung. Mit einem extra für sie umgedichteten Lied bedankten sich die Minis bei ihrer "Astrid". Sein großes Bedauern über den Weggang von Astrid Unterburger brachte auch Pfarrer Justin Nambelil bereits zu Beginn des Gottesdienstes zum Ausdruck.

Nachfolgerin von Astrid Unterburger ist Batistina Pavic, die seit September 2021 in der Pfarreiengemeinschaft Dasing als Gemeindereferentin für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist. (AZ)