Dasing

Spur der Geldautomaten-Sprengung in Dasing führt ins Ausland

Unbekannte Täter sprengten im Mai einen Sparkassenautomaten in die Luft und flohen. Heute erinnern nur noch das Fundament und die Metallpfosten an den Automaten.

Plus Im Mai wurde im Dasinger Industriegebiet ein Sparkassenautomat überfallen. Der Fall ist keine Ausnahme. Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt weiterhin.

Von Bianca Dimarsico

Es geschah in einer Nacht von Donnerstag auf Freitag. Durch Dasing-Lindl ging ein Knall, so laut wie ein Feuerwerk. Unbekannte Täter oder Täterinnen sprengten am 12. Mai 2022 den Sparkassenautomaten auf dem Parkplatz des Funparks in die Luft und flohen. Heute steht dort kein Automat mehr. Nur das Fundament und die Metallpfosten erinnern an ihn. Schon damals war das nicht der einzige Fall dieser Art im Großraum Augsburg. Laut Polizei passiert so etwas immer öfter. Gefasst wurden die Täter noch nicht.

