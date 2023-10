Dasing

vor 36 Min.

Graffiti an Schule gesprüht: Vom Täter fehlt jede Spur

Eine unbekannte Person hat in Dasing ein Graffiti gesprüht.

Mit Sprühfarbe macht sich ein Unbekannter an einer Steinmauer in Dasing zu schaffen. Es entsteht ein Schaden in dreistelliger Höhe, die Polizei sucht Zeugen.

Eine Steinmauer an der Grund- und Mittelschule Dasing hat eine unbekannte Person mit Graffiti besprüht. Die Tat geschah zwischen Freitag, 22. September, und Mittwoch, 27. September, in der Nähe der Turnhalle. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 200 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)

