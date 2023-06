Großprojekt Bauhof Dasing: Sonntag ist Tag der offenen Tür

Seit 2020 ist der neue Dasinger Bauhof in Betrieb, nun kann auch die Bevölkerung das Gebäude besichtigen. Am Tag der offenen Tür gibt es ein buntes Programm.

Bereits fünf Jahre ist her, dass es in Dasing mit den Arbeiten für den neuen Bauhof losging. Nun kann endlich auch die Bevölkerung einen Blick in die Gebäude werfen. Dass es so lange gedauert hat, liegt jedoch nicht etwa an bürokratischen Hürden oder Baufehlern, wie bei anderen Projekten in der Republik. Vielmehr machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Umso schöner soll der Tag der offenen Tür am Sonntag, 25. Juni, werden. Zwischen 11 und 16.30 Uhr wird es am Laichwiesenweg 7 ein buntes Programm geben.

Ein neuer Bauhof war jahrelang Thema in der Ortspolitik. Vor allem die Lagerung von Material machte Probleme, weil zu wenige Flächen vorhanden waren. Jede neue Bestellung sorgte für Sorgenfalten bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mitunter mussten diese Material im Freien lagern und dieses abdecken. Mangels Alternativen befand sich das Mulchgerät teilweise sogar außerhalb der Kommune. Auch die Sanitäranlagen waren nicht mehr im besten Zustand.

Bauhof in Dasing hat viele Aufgaben

Dabei ist der Bauhof für das Gemeindeleben ungemein wichtig. Er ist verantwortlich für 33 Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen und 32 Kilometer Ortsstraßen. Dazu kommen 145.000 Quadratmeter Mähflächen, 1000 Wasseranschlüsse, elf Kinderspielplätze sowie fünf Friedhöfe. Und das ist nur ein Teil der Aufgaben. Von daher waren alle Beteiligten froh, als es mit dem Bau losging.

2018 war es so weit: Die Bagger rollten. Am 1. April 2020 ging der Bauhof in Betrieb. Rund drei Millionen Euro kostete der Neubau. Der beinhaltete mehrere Elemente: eine neue Werkhalle, eine Fahrzeughalle sowie Lagerboxen auf einer befestigten Fläche von insgesamt 3150 Quadratmetern. Ein echter Meilenstein für Dasing.

Beim Tag der offenen Tür am Dasinger Bauhof gibt es ein buntes Programm

Diesen möchte die Gemeinde nun gemeinsam mit der Bevölkerung feiern. Dazu wird zunächst der Dekan der Pfarrei St. Martin, Michael Popfinger, den Bauhof segnen. Danach besteht die Möglichkeit, den Bauhof sowie die Kläranlage zu besichtigen. Für die Kinder gibt es ebenfalls viele Möglichkeiten, aktiv zu werden. So steht eine Hüpfburg zur Verfügung, außerdem können sich die Kinder vor Ort beim Schminken ausprobieren. Austoben können sie sich schließlich zusammen mit der Feuerwehr, die ein Wasserspritzen anbietet. Für das leibliche Wohl ist mit Süßem, Deftigem und Getränken gesorgt. Der Musikverein Dasing wird die Veranstaltung musikalisch begleiten.